L'acteur américain Kyle Allen doute tout le temps

L’acteur américain Kyle Allen a été danseur avant de se lancer dans le cinéma. IMAGO/Cover-Images

«Mystère à Venise» est la nouvelle adaptation d’une nouvelle d’Agatha Christie où Kenneth Branagh reprend le rôle du détective Hercule Poirot. Il vit à présent retraité dans la cité des Dogues où une grande romancière le rejoint dans une enquête qui mélange meurtre et paranormal. À 28 ans, Kyle Allen, découvert dans «West Side Story» de Spielberg, est le jeune comédien de ce thriller, à voir dès le 13 septembre 2023 au cinéma.

Le grand public vous découvre depuis seulement quelques années. Avez-vous toujours voulu être acteur?

Certainement pas. J’ai débarqué à Los Angeles sans savoir ce que j’allais y faire, et sans connaître une seule personne. Les arts m’ont toujours attiré et ma passion première a été la danse. Malheureusement pour moi je me suis blessé et il a fallu du temps avant de pouvoir à nouveau improviser des chorégraphies près des plages de Venice Beach pour me faire remarquer (rire).

Comment êtes-vous passé de la danse à la comédie?

J’ai auditionné pour des campagnes publicitaires et, de fil en aiguille, je me suis retrouvé devant des caméras pour des petits rôles dans des séries comme «American Horror Story». Plus je passais des auditions et plus je réalisais que j’aimais la comédie.

Michelle Yeoh, Jamie Dornan, Tina Fey et Kenneth Branagh sont les stars de «Mystère à Venise». Vous arrive-t-il de douter de vos performances quand vous êtes entouré de grands artistes?

Moi douter? Mais je doute tout le temps de ce que je fais en tant qu’acteur. C’est pour cela que j’aime être un personnage secondaire plutôt que le centre de l’intrigue. C’est entouré de comédiennes extraordinaires que j’ai le plus appris dans le showbiz. Le premier nom qui me vient en tête est Joey King avec laquelle j’ai tourné la mini-série «The InBetween» (disponible sur Paramount+). Le public la connaît comme une fille souriante, bosseuse, dévouée, généreuse, très professionnelle… eh bien elle est tout ça et plus encore.

Comment voyez-vous votre avenir à Hollywood?