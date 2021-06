Coronavirus au Japon : Kyle Chalmers: «Ça fait un peu peur» d’aller aux JO

Le champion olympique australien craint d’attraper le Covid lors des prochains Jeux olympiques de Tokyo.

«Evidemment, ça fait un peu peur», a déclaré le nageur de 22 ans dans des propos publiés dans la nuit de vendredi à samedi par le média australien Adelaide Advertiser. «Ma plus grande crainte est de passer les tours et les demi-finales, puis d’être testé positif au Covid et exclu de la finale, pour rester enfermé dans une chambre pendant 14 jours».