Football: Kyle Lafferty, ancien du FC Sion, suspendu 10 matches pour «insulte sectaire»

En sortie du côté de Belfast, Kyle Lafferty a pris un selfie avec un fan qui a ensuite prononcé "Up the Celts" (expression pro-catholique) en tentant de le piéger. Visiblement bien éméché, l’actuel joueur de Kilmarnock a répondu par un assez violent et pas très malin «pack of Fenian bastards». Une insulte qui fait allusion à un groupe de nationalistes irlandais opposés à la présence britannique en Irlande au XIXe siècle.