Football : Kylian Mbappé a décidé de rester au PSG

Selon plusieurs médias spécialisés, l’attaquant international français aurait accepté la proposition de prolongation de contrat du Paris Saint-Germain.

Selon plusieurs médias, il a communiqué sa décision au président du Real Madrid Florentino Pérez, éconduit une nouvelle fois après avoir tenté de le recruter l’an dernier. L’entourage de Mbappé, contacté en milieu d’après-midi, n’a pas souhaité réagir aux informations de presse. Entre Madrid et Paris, «les deux offres se valent… D’un côté on a notre image (Madrid) et de l’autre le financier… Pas beaucoup d’écart», a déclaré vendredi sa mère, Fayza Lamari, au média égyptien Kora Plus.