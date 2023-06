Football: Kylian Mbappé assure qu'il ne partira pas du PSG cet été

Déçu par le départ de Messi

Au créneau contre le racisme

Mbappé appelle enfin à «changer les choses» contre le racisme dans les stades après les insultes ayant récemment visé Romelu Lukaku (Inter Milan) en Italie et Vinicius Junior (Real Madrid) en Espagne. «On doit sortir tous du terrain (ndlr: quand cela se produit). Si on sort, on comprendra que la situation est grave. […] Se plaindre ne suffit plus», prône le capitaine des Bleus, qui veut «plus de solidarité entre les joueurs». «En 2023, on ne peut plus permettre à une minorité de gâcher le plaisir du football: au-delà de l'argent et de la célébrité, on joue pour transmettre aux supporters le plaisir de jouer et de voir du football. Si on te traite de singe, tu n'as plus envie de le faire», lance le joueur.