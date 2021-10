Football - Kylian Mbappé, ce polyglotte

Mais comme la langue de Molière n’avait déjà plus de secrets pour lui, ce fan de sports nord-américains et de séries comme de nombreux jeunes de son âge a vite fait de l’anglais sa chose. Il a obtenu son bac en sciences et technologies du management et de la gestion en 2016 et ensuite pris quelques cours pour maîtriser parfaitement sa communication. Opération réussie.