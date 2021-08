Football - Lionel Messi et Kylian Mbappé se sont tombés dans les bras

«Kylian est parisien, très compétiteur. Il a dit qu’il voulait une équipe compétitive, maintenant il n’y a pas plus compétitif (que le PSG). Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre (que rester)» avait-il lancé, alors que de son côté, la presse espagnole évoquait un possible départ vers le Real Madrid.

Messi s’est entraîné

Le sextuple Ballon d’Or démarre seulement maintenant sa phase de reprise, et devrait mettre quelque temps avant d’apparaître en compétition avec le PSG. «J’ai été arrêté pendant plus d’un mois (après la Copa America remportée avec l’Argentine), avait déclaré Messi mercredi lors de sa conférence de presse. Il faudra que je fasse une préparation physique. J’espère que ce sera le plus tôt possible, parce que j’ai envie de jouer. Je ne peux pas donner de date. Quand le staff aura décidé que je peux jouer, ce sera avec beaucoup d’envie. J’ai envie que tout ça se passe rapidement.»