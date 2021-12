Football : Kylian Mbappé: «Je vais finir ma saison au PSG, à 100%»

Le prodige français a assuré dans une interview diffusée mardi qu’il n’allait pas quitter le club de la capitale en janvier. Mbappé rêve même de réaliser le triplé.

Interrogé sur un possible départ au mercato hivernal, l’international français de 23 ans, régulièrement annoncé au Real Madrid, a répondu en souriant: «En janvier, non. Je suis au PSG et je suis très heureux. Je vais finir la saison, à 100%». «Je donnerai tout pour gagner la Ligue des champions, le championnat et la Coupe de France», a ajouté le joueur.