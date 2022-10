Football : Kylian Mbappé, les raisons du malaise

Moins en verve sur le terrain et très critique envers son positionnement, Kylian Mbappé traverse une passe délicate au Paris Saint-Germain et ne cache pas son exaspération. Une attitude qui interpelle avant la réception de Benfica mardi en Ligue des champions (21h).

Y aurait-il un hiatus entre les promesses engagées lors de la retentissante prolongation du prodige de Bondy en mai dernier et la réalité? C’est en creux le message que tente de faire passer le champion du monde depuis plusieurs jours par médias interposés et qui jette forcément le trouble vu le poids pris par le joueur au sein du club de la capitale, dont il fait figure de nouveau porte-drapeau.

Après la victoire de l’équipe de France face à l’Autriche (2-0), le 22 septembre en Ligue des nations, Mbappé avait mis les pieds dans le plat en évoquant son entente chez les Bleus avec Olivier Giroud. «J’ai beaucoup plus de liberté ici, le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme «Olive» ( ndlr: Giroud) qui occupe les défenses, moi je peux me balader, aller dans les espaces, demander les ballons. À Paris c’est différent, il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot», avait déclaré l’attaquant français (23 ans), auteur de l’ouverture du score.