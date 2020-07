Football

Kylian Mbappé n’est pas encore à Madrid

Le Français n’est pas dans les plans du président du Real, Florentino Perez. L’heure serait plutôt aux économies du côté de la Maison blanche.

Kylian Mbappé restera, pour l’heure, encore un rêve pour Zinédine Zidane et le Real Madrid.

Le Real Madrid a remporté jeudi son 34e titre national. Malgré ce nouveau trophée, il faut bien reconnaître que l’effectif mené par Zinédine Zidane est en bout de cycle. Toni Kroos (30 ans), Karim Benzema et Marcelo (32 ans), Sergio Ramos et Luka Modric (34 ans) ne sont plus de prime jeunesse. Ils sont toujours compétitifs, mais jusqu’à quand?