Football: Kylian Mbappé réintégré au PSG, Neymar sur le départ

«Discussions constructives»

Présent dans les tribunes du Parc pour le match contre Lorient, qu’il a suivi en compagnie de la nouvelle recrue parisienne Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé a officiellement été réintégré au groupe parisien dimanche. «Des discussions très constructives et positives ont été menées», a communiqué le club. Selon L'Équipe, elles devraient se poursuivre dans la journée au centre d’entraînement du PSG, en présence du joueur et du président Nasser al-Khelaïfi. Affaire à suivre de jour en jour, d’heure en heure.

L’autre dossier, celui de Neymar, avance aussi. Mais pas dans le même sens. D’après RMC Sports, le Brésilien a été informé mercredi par ses dirigeants qu’il n’entrait plus dans les plans du directeur sportif Luis Campos et de l’entraîneur Luis Enrique. Depuis, rumeurs et supputations pullulent. La dernière en date paraît sérieuse, très sérieuse même sur le plan économique – et comme rien d’autre ne semble compter...