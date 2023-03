Football: Kylian Mbappé touche 6 millions par mois

Le capitaine parisien touche plus que Neymar et Messi.

Kylian Mbappé est largement le plus gros salaire de la Ligue 1, et un des sportifs les mieux payés du monde, à 6 millions d’euros brut mensuels (environ 5,98 millions de francs suisses), selon le classement du quotidien «L’Équipe». Le champion du monde 2018 est accompagné sur le podium par ses coéquipiers du Paris Saint-Germain Neymar (3,66 millions de francs) et Lionel Messi (3,36 millions).