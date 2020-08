Dropshipping

Kylie et Kendall Jenner ambassadrices de faux AirPods

Les vedettes de téléréalité font partie des dizaines d’influenceurs faisant la promotion sur Instagram de la vente d’imitations de produits d’Apple.

Les produits ressemblent comme deux gouttes d’eau à l’original. Mais la qualité et leur prix sont loin de s’en rapprocher. Ce sont quelques-unes des caractéristiques des imitations d’AirPods et autres Apple Watch qui sont en vente à prix cassés sur la Toile. Ces produits peuvent parfois en plus compter sur des ambassadeurs de renoms. La BBC a notamment épinglé sur Instagram les sœurs Kylie et Kendall Jenner, plus de 320 millions d’abonnés à elles deux, qui ont refusé tout commentaire. Leurs photos faisant la promotion de faux AirPods ont également été allègrement copiées et republiées par d’autres adeptes du dropshipping.