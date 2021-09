Kylie Jenner confirme sa 2e grossesse en vidéo

Los Angeles : Kylie Jenner confirme sa deuxième grossesse en vidéo

La femme d’affaires est bien enceinte de Travis Scott et a dévoilé des images de son baby bump sur Instagram.

La séquence d’une durée d’une minute et 30 secondes commence par l’image d’un test de grossesse positif que la jeune femme de 24 ans montre à son compagnon, le rappeur Travis Scott. Elle se poursuit chez le gynécologue de Kylie pour une échographie. Stormi, 3 ans, première fille du couple , est présente avec ses parents. La fillette apporte ensuite une enveloppe à sa grand-mère, Kris Jenner, contenant des clichés pris chez le médecin. «Stormi, nous allons avoir un bébé. C’est l’un des plus beaux jours de ma vie», s’exclame alors l’Américaine de 65 ans.

La vidéo se termine avec des images du baby bump de la future maman et de la fête organisée pour son 24e anniversaire, le 10 août 2021. Ni Kylie Jenner, qui a récemment dévoilé sa marque de maillots de bain, ni Travis Scott, 30 ans, n’ont donné plus de détails. On ignore donc la date prévue de la venue au monde de leur deuxième enfant et s’il s’agit d’une fille ou d’un garçon.