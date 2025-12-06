Kylie Jenner souffre de douleurs chroniques au dos

Kylie Jenner a révélé sur Instagram qu'elle avait de violents maux de dos depuis la naissance de son deuxième enfant. L'Américaine suit une thérapie par cellules souches.

Kylie Jenner s'est tournée vers Kim Kardashian pour trouver une solution à sa souffrance. IMAGO/ZUMA Press Wire

Dans une story partagée sur Instagram ce 4 décembre 2025, Kylie Jenner a révélé qu'elle souffrait de grosses douleurs chroniques au dos depuis trois ans et la naissance de son deuxième enfant. «Rien de ce que j'ai essayé ne semblait aider», a commencé l'Américaine de 28 ans. C'est en discutant avec sa demi-sœur, Kim Kardashian, qu'elle s'est tournée vers la thérapie par cellules souches.

«Le corps de chacun est différent, mais cela (ndlr, se rendre dans une clinique) a été une étape importante dans mon processus de guérison», a poursuivi celle qui a sorti une chanson.

Et d'ajouter: «Faites définitivement vos recherches... Parlez à votre médecin et à des professionnels de la santé, mais je voulais juste partager cela au cas où cela aiderait quelqu'un.» La jeune femme a accompagné son texte d'une photo d'elle où on la voit souriante sur un lit d'hôpital. Dans une seconde story, on peut apercevoir deux bandages qu'elle a dans le bas du dos après la procédure médicale.