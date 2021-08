photos sexy - Kylie Jenner (en trikini) dévoile sa marque de maillots de bain

11 millions de fans ont liké le post sur son compte perso! Et plus de 400’000 abonnés suivent déjà le compte Instagram Kylie Swim lancé mercredi par Kylie Jenner . Il a été créé dans la foulée de l’annonce du lancement prochain de la marque de maillots de bain de l’entrepreneuse californienne, âgée de 24 ans. Pour l’instant, une seule photo a été diffusée. Elle dévoile la benjamine du clan Kardashian-Jenner portant un trikini tie & dye du nouveau label. La coupe, bien échancrée, donne le ton: les collections seront sexy.

Selon «Women’s Wear Daily» qui a sorti l’info en primeur, Kylie Swim proposera aussi des linges, des peignoirs et des chapeaux. Kylie Jenner, milliardaire selon «Forbes», est aujourd’hui à la tête d’un empire avec ses marques de produits de beauté Kylie Cosmetics et Kylie Skin. L’extension de la cosmétique à la mode est une opération juteuse. Rihanna l’a prouvé avec Fenty Beauty et Savage x Fenty (lingerie). La fortune de la chanteuse est estimée à 1,7 milliard de dollars.