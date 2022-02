Carnet rose : Kylie Jenner est de nouveau maman

La star américaine vient d’accueillir son deuxième enfant. On ignore encore le sexe du bébé.

Carnet rose pour Kylie Jenner et son compagnon Travis Scott. La star de téléréalité vient de donner naissance à leur deuxième enfant, comme elle l’a annoncé lundi 7 février 2022, sur Instagram. L’Américaine de 24 ans, qui est devenue la femme la plus suivie sur le réseau social, a posté une photo en noir et blanc de la main du bébé, tenue par sa sœur, Stormi, 4 ans. En légende du cliché: la date de naissance du nouveau-né, le 2 février 2022.