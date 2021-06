New York : Kylie Jenner et Travis Scott à nouveau en couple

La femme d’affaires et le rappeur ont remis le couvert et ont même pris la pose ensemble devant les photographes.

Getty Images for The New School

Travis Scott et Kylie Jenner lors de l’événement Parsons Benefit, le 15 juin 2021, à New York.

Le 21 mai 2021, TMZ annonçait que Kylie Jenner et Travis Scott avaient décidé de donner une nouvelle chance à leur relation tout en étant libres d’aller voir ailleurs si cela leur faisait plaisir. Les parents de Stormi n’avaient ni confirmé ni nié cette information. Presque un mois plus tard, ils ont choisi d’officialiser leur nouveau départ pendant un événement public.

Le 15 juin, Kylie, Travis et leur fille de 3 ans ont en effet pris la pose pour les photographes sur le tapis rouge du 72e Parsons Benefit, qui se déroulait à New York, et durant lequel le rappeur de 30 ans a été honoré. Selon une personne présente durant la soirée qui s’est confiée à «People», les jeunes gens étaient très mignons ensemble et ont passé leur temps à se tenir la main. Durant son discours de remerciement, Travis a fait part de son amour à Kylie, 23 ans. «Stormi, je t’aime et ma femme, je t’aime», a-t-il dit.