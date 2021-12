Los Angeles : Kylie Jenner et Travis Scott «sont à 100% ensemble»

Alors que «W Magazine» les dit séparées, les deux stars, qui attendent leur deuxième enfant, ont une relation fusionnelle, selon leurs proches.

La romance entre Kylie Jenner et Travis Scott, qui a connu des hauts et des bas, attise la curiosité de leurs fans et des médias. Parmi ces derniers, le nouveau numéro de «W Magazine» a publié un article affirmant que l’influenceuse de 24 ans et le rappeur de 30 ans n’étaient plus ensemble depuis un bon moment. «Travis et Kylie semblent très bien s’entendre sexuellement parlant, mais bien qu’ils soient sur le point d’avoir un deuxième enfant, ils ne sont plus en couple depuis deux ans. Ils représentent la famille moderne!» peut-on lire dans la revue. La journaliste qui a écrit ces lignes a ajouté que la milliardaire suivait donc l’exemple de ses demi-sœurs, Kourtney et Khloé Kardashian, qui ont eu des enfants avec des hommes, «sans forcément les épouser».