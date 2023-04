Kylie Jenner explique pourquoi elle se maquille moins

Maquillage au doigt

Connue pour ses looks audacieux et très travaillés, Kylie Jenner, qui a avoué à «Vanity Fair», en avril, que d’avoir décoloré ses sourcils comme sa sœur Kendall les lui avait endommagé, a changé sa manière de se farder. Adieu donc contouring, extensions de cils et yeux charbonneux pour la star de téléréalité de 26 ans, qui préfère les couleurs rosées, un teint frais et un fin trait d’eyeliner pour ouvrir le regard. «J'ai passé une année à prendre soin de moi et à m'aimer comme je suis», précise celle qui est à la tête d'une marque de cosmétique qui a fait d'elle une milliardaire. Elle ajoute qu’elle a également commencé à se maquiller avec les doigts: «J'ai l'impression qu’en utilisant davantage mes mains pour appliquer mon fond de teint, l’expérience devient plus intime. En plus, le résultat a l'air beaucoup plus naturel», estime celle qui indique rester à l’affût de nouvelles tendances en matière de make-up.