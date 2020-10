Pour celles et ceux qui sont familiers avec « L’incroyable famille Kardashian » , il ne vous aura pas échappé que Kylie Jenner a un faible pour la tequila. Sur Instagram et You T ube, la benjamine du clan ne s’en cache pas et poste des vidéos où on la voit, bouteille à la main.

Cette semaine , elle a fait le buzz sur les réseaux sociaux grâce à un extrait de la saison 18 de l’émission (ci-dessous). On la voit commander un cocktail qu’elle appelle « 42 avec des glaçons et ginger ale » en chantonnant. D es célébrités comme Bella Hadid et Sophie Turner se sont amusées à la parodier.

Le 42 de Kylie Jenner, fait référence à la Don Julio 1942, l’une des meilleures tequilas au monde. Elle est produite au Mexique et son fondateur Don Julio Gonzalez Frausto Estrada fut le premier à produire de la tequila ultra premium grâce à l’utilisation exclusive d’agave bleu.

En effet, la marque a fondamentalement changé la façon dont les consommateurs considèrent la tequila. À l’origine, c’était un alcool de bas étage. Don Julio a misé son avenir sur l ’ idée que la tequila pourrait un jour être savourée, sirotée et décrite avec autant de détails que le meilleur des whiskys (et il avait raison) .