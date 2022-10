Tendance mode: Kylie Jenner adore porter des sous-vêtements de mecs

Les célébrités en sont dingues

Rihanna, ci-dessous avec un modèle de sa marque de lingerie Savage X Fenty, Bella Hadid et Emily Ratajkowski aiment aussi porter des sous-vêtements masculins.

Le boxer à l’honneur chez les marques

Dans les commentaires d’un post Instagram publié le 15 juin par Calvin Klein, une internaute souligne le fait que les sous-vêtements masculins sont plus confortables que ceux pour femmes, selon elle.

Le caleçon se balade dans la rue

Sur Instagram, le caleçon remplace même le short classique. On le porte, avec une veste ample, par exemple, pour aller se balader.

Ici, le caleçon se porte avec un T-shirt et une chemise ouverte.

Sac à main et sneakers: il se combine aussi très bien à un plus look citadin