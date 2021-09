Kylie Jenner vend des produits de soin pour bébés

États-Unis : Kylie Jenner présente ses produits de soin pour bébés

Enceinte de son deuxième enfant, la maman de Stormi a dévoilé Kylie Baby, une ligne qu’elle a créée avec l’aide de sa fille.

Kylie Baby a surtout été approuvée par la plus exigeante des utilisatrices: Stormi, 3 ans, fille de Kylie et de Travis Scott. La fillette a testé chacun des produits proposés par sa maman avec laquelle elle travaille. Pour le moment, la ligne comprend du shampooing, de l’après-shampooing, du produit pour le bain et une lotion hydratante, ainsi que des serviettes, des brosses à cheveux, des peignes et des trousses de toilette et devrait prochainement s’agrandir.