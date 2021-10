Buzz : Kylie Jenner se la joue flippante

Pour sa nouvelle palette de maquillage, l’influenceuse américaine a tourné une pub où elle apparait nue et ensanglantée, en hommage à Freddy Krueger.

Kylie Jenner a frappé fort avec le lancement de sa nouvelle palette de maquillage, Kylie X Nightmare (ndlr: Kylie X cauchemar). Faisant référence à la fête d’Halloween et plus particulièrement au film d’horreur «Les griffes de la nuit», sorti en 1984, l’Américaine de 24 ans a tourné une publicité où elle apparaît nue, couverte de sang et munie de très longs ongles rappelant les lames du gant de l’affreux Freddy Krueger.