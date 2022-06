Kylie Jenner seins nus durant ses vacances

Sur Instagram, un post de Kylie Jenner a récolté plus de 9,5 millions de likes en moins de 17 heures. Sur deux selfies qu’elle a publié lundi, la reine du make-up, âgée de 24 ans, arbore un maillot de bain dont l’imprimé trompe-l’œil imite des seins nus . Ce modèle, griffé Jean Paul Gaultier, s’inscrit dans la tendance des vêtements à illusion d’optique. Cette saison, on l’observe autant dans le vestiaire féminin que masculin.

Les images de la milliardaire américaine sont accompagnées d’une simple légende, «free the nipple» , indiquant qu’elle souscrit à ce mouvement lancé en 2012. Celui-ci, revendique le droit des femmes à pouvoir s’afficher seins nus sans être réprimées , au même titre que les hommes. Avec cette publication, la star de la téléréalité, qui est suivie par 345 millions d’abonnés sur Instagram, envoie un message à la filiale du groupe Meta (ex-Facebook) qui interdit l’exhibition des mamelons féminins sur ses réseaux sociaux.

Ces clichés de Kylie Jenner ont été pris à l’Amangiri (photo ci-dessous), un hôtel de luxe en Utah, dans l’Ouest des États-Unis. Dans une vidéo postée quelques heures plus tard, on la voit en excursion dans le désert et faire du bateau sur le lac Powell.