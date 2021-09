Body Positive - Kylie Jenner vend des maillots adaptés à toutes les morphologies

Le mot Caicos évoquait jusqu’à présent des îles des Caraïbes. Bientôt, dans le langage commun, les gens l’emploieront pour désigner un trikini, modèle phare de Kylie Swim, la marque de maillots de bain de Kylie Jenner. La commercialisation de la première collection commencera à minuit dans la nuit de vendredi à samedi avec l’activation du site kyliejenner.com. Vu la popularité de la businesswoman, âgée de 24 ans, (268 millions d’abonnés sur Instagram) et son succès dans la cosmétique, on peut s’attendre à un véritable raz-de-marée.

Une offre (trop) marginale

En proposant des tailles allant du XS au XL, la créatrice californienne envoie un message Body Positive: n’importe quelle femme, quelle que soit sa morphologie, peut trouver un maillot de bain adapté à sa silhouette. Une démarche encore marginale dans ce segment du prêt-à-porter où les grandes tailles sont encore rarement disponibles. Heureusement, un changement a été amorcé notamment grâce au mannequin plus size Ashley Graham à travers son implication dans la marque Swimsuits For All et grâce à Rihanna avec Savage X Fenty.