Tennis : Kyrgios casse sa raquette, insulte le public et atteint la finale en double

Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis se sont qualifiés jeudi pour la finale du double de l’Open d’Australie. Le match a été ponctué par quelques gestes d’humeur de l’Australien.

Le joueur de tennis australien Nick Kyrgios s’est qualifié jeudi pour la finale du double de l’Open de tennis d’Australie, mais non sans avoir cassé sa raquette et fait un doigt d’honneur au public, fidèle à son image de «mauvais garçon».

Kyrgios et son partenaire Thanasi Kokkinakis vont affronter Matt Ebden et Max Purcell pour une finale toute australienne, la première en 42 ans. Ils ont battu en demi-finale la paire composée de l’Argentin Horacio Zeballos et de l’Espagnol Marcel Granollers 7-6 (7/4), 6-4.