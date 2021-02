Entre Nick Kyrgios et Novak Djokovic, c’est un peu comme avec «Les Feux de l’Amour», il est devenu impossible de résumer les épisodes précédents. Le faux méchant Kyrgios n’aime pas Djoko, à qui il reproche d’être un faux gentil (on schématise). Il l’attaque, l’allume, le cherche. Du coup, le No 1 mondial se sent parfois obligé de répondre. Ce fut par exemple le cas juste avant les trois coups de cet Open d’Australie lorsque «Nole» avoua n’avoir «aucun respect pour ce que [l’Australien] est en dehors du court».