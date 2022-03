Tennis : Kyrgios explose Rublev en 53 minutes

Au 2e tour du Masters 1000 de Miami, le fantasque australien a donné la leçon au Russe (6-3 6-0). Alexander Zverev a lui souffert pour se qualifier.

Nick Kyrgios, 102e mondial et bénéficiaire d’une invitation, a étrillé 6-3, 6-0 Andrey Rublev (7e), pourtant un des favoris de l’épreuve, pour avancer vendredi au 3e tour du Masters 1000 de Miami.

L’Australien, qui reste sur un quart de finale perdu de peu contre Rafael Nadal à Indian Wells, est en excellente forme et l’a montré de façon éclatante face au Russe, qui lui marque sérieusement le pas en Floride, après avoir atteint les demies en Californie.

Une démonstration

Sur le central du Hard Rock Stadium, le suspense n’a pas duré longtemps, tant Kyrgios a survolé les débats avec ses grands coups droit puissants et une efficacité redoutable au service (80% de premières balles, 10 aces).

Rublev a pourtant breaké le premier pour mener 2-1 dans le premier set, mais son adversaire en a aussitôt fait de même, pour encore lui prendre le service et mener 4-2.

Je sais que Rublev aime dicter le tempo et je ne l’ai pas laissé faire

Sans réponse et semblant résigné comme rarement, Rublev n’a pu revenir dans le match et en est même sorti totalement, coupant manifestement ses efforts dans le second set conclu sur un «donut». A la grande surprise de Kyrgios après leur poignée de mains.