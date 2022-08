Tennis : Kyrgios fait du Kyrgios pour son retour

«J’ai mis du temps à m’en remettre, a-t-il expliqué dans une conférence de presse relatée notamment par Tennis Actu. Depuis que j’ai pris une raquette en main, on m’a toujours parlé de cet objectif. Une finale à Wimbledon, un titre à Wimbledon, c’est la plus haute récompense que vous pouvez atteindre. Et j’étais si près du but que j’y ai presque goûté. J’ai eu beaucoup de mal à digérer, mais j’ai l’impression d’avoir tout fait pour rebondir. Je me suis entraîné dur, mon corps se sent bien et je sers bien, alors on verra comment se passe la suite. J’ai juste tellement de motivation en ce moment!»