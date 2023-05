Tennis: Kyrgios forfait à Roland-Garros après le vol de sa voiture

Nick Kygios n’a plus participé au tournoi de Roland-Garros depuis 2017.

C’est le premier mai que des malfaiteurs ont pénétré la résidence du joueur de 28 ans, à Canberra. Ceux-ci auraient volé sa voiture et menacé sa mère à main armée. Durant cette scène de violence, Nick Kyrgios se serait coupé au pied gauche, et ne s’en serait même pas rendu compte. «Avec tout ce qui se passait, Nick s’est lacéré le pied, nous ne savons pas comment», a raconté son agent. Une blessure qui a tenu le numéro 26 au classement ATP loin des terrains durant quelque temps: «Il ne pouvait pas glisser ni aller sur le terrain. À chaque fois qu’il mettait une chaussure, elle bougeait et la plaie se rouvrait».