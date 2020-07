Tennis

Kyrgios s'en prend maintenant à Thiem

L’Australien n’a pas goûté aux déclarations de l’Autrichien, qui lui a suggéré de d’abord s’améliorer lui avant de critiquer les autres.

Après Alexander Zverev et Boris Becker, l'Australien Nick Kyrgios s'en est pris mercredi sur les réseaux sociaux à Dominic Thiem, qu'il a appelé à adopter une attitude plus exemplaire. «Aucun d'entre vous n'a le niveau intellectuel pour comprendre d'où je viens», s'est emporté le volcanique Australien sur Twitter.

L'Australien s'est attiré un retour de flammes et des critiques de plusieurs grands noms du tennis, dont Boris Becker avec qui il a échangé des noms d'oiseaux en ligne, et Thiem, qui l'a égratigné dans une interview dans la presse allemande cette semaine. «Kyrgios lui-même a fait beaucoup de bêtises. C'est pour ça que j'ai encore plus de mal à comprendre quand il se mêle de tout. Ce serait mieux qu'il s'améliore plutôt que de toujours critiquer les autres», a taclé le No 3 mondial autrichien.