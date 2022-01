Ghana - Dramatique accident d'un camion rempli d'explosifs

Afrique : Ghana: un accident routier provoque une explosion, 17 morts

Un camion transportant des explosifs est entré en collision jeudi avec une moto dans l’ouest du Ghana provoquant une importante explosion qui a fait au moins 17 morts, de nombreux blessés et détruit un nombre important de bâtiments.

Au moins 17 personnes sont mortes et 59 autres ont été blessées jeudi dans l’explosion qui a dévasté une partie d’une ville dans l’ouest du Ghana, provoquée par un accident impliquant un camion transportant du matériel explosif destiné à une mine, a indiqué dans la nuit le gouvernement.

L’explosion s’est produite aux environ de midi jeudi à Appiatse, non loin de Bogoso, une ville minière située dans la région Occidentale, à environ 300 kilomètres à l’ouest d’Accra, la capitale de ce pays ouest-africain riche en ressources minières.

Matières explosives

Selon les premiers éléments, c’est «un accident impliquant un camion transportant des matières explosives pour une société minière, une moto et un troisième véhicule qui a eu lieu près d’un transformateur électrique et conduit à l’explosion», a indiqué le ministre de l’Information Kojo Oppong-Nkrumah dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi. «À 17 h 00, un total de 17 personnes ont malheureusement été confirmées mortes, et 59 personnes blessées ont été secourues», a ajouté le ministre.