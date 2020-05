États-Unis

L'accusatrice de Joe Biden veut qu'il se retire de la présidentielle

Tara Reade accuse Joe Biden d'agression sexuelle lorsqu'elle travaillait pour lui quand il était sénateur, en 1993.

Le document du tribunal remontant à 1996, obtenu par le «San Luis Obispo Tribune» , ne précise pas que l'élu du Delaware s'est livré à du harcèlement ni ne mentionne les affirmations plus récentes et plus graves d'agression sexuelle de Tara Reade. Le mari de Tara Reade à l'époque, Theodore Dronen, a écrit dans la déclaration du tribunal que Tara Reade lui avait parlé d'un «problème de harcèlement sexuel au travail, dans le bureau du sénateur des États-Unis Joe Biden».

Pour sa part, la directrice de campagne adjointe de Joe Biden a publié jeudi une déclaration contestant certaines des affirmations de Tara Reade. «De plus en plus d'incohérences continuent d'apparaître», a déclaré Kate Bedingfield, selon le «Washington Post».

«Les femmes (...) doivent pouvoir se présenter et partager leurs histoires sans crainte de représailles ou de préjudices», a-t-elle poursuivi. «En même temps, nous ne pouvons jamais sacrifier la vérité. Et la vérité est que ces allégations sont fausses et que les documents qui ont été présentés pour les étayer, si on les examine, continuent de prouver leur fausseté».