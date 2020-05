Cinéma

L'acteur indien Irrfan Khan est mort

La star de Bollywood, Irrfan Khan, s'était fait connaître entre autres dans «Slumdog Millionnaire.» Il est décédé d'un cancer.

Dans «Jurassic World»

Irrfan Khan avait poursuivi sa carrière aux Etats-Unis en jouant dans des blockbusters comme «The Amazing Spider-Man» (2012), «Jurassic World» (2015), et «Inferno» (2016). L'acteur avait été salué par la critique pour ses rôles dans «L'Odyssée de Pi» (2012) du Taïwanais Ang Lee et «The Lunchbox» (2013), comédie romantique de Ritesh Batra où un homme et une femme dialoguent à distance via une gamelle de déjeuner.