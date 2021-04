Carnet noir : L'actrice Judith Siboni est décédée à 46 ans

L'actrice de télévision et de cinéma, l'une des deux comparses de la série à sketchs «Vous les femmes», nous a quittés mardi. Elle laisse deux enfants orphelins.

L'actrice, scénariste et comédienne, Judith Siboni n’est plus. Mère de deux enfants, elle se battait depuis un an avec un cancer. Ses obsèques doivent être célébrées le 2 avril 2021 à 10h sur l'île d'Oléron (Charente-Maritime).