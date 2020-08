Cinéma L'actrice Lori Loughlin condamnée à 2 mois de prison

La star de «La Fête à la maison» a plaidé coupable dans le cadre du scandale de pots-de-vin payés par de riches parents pour faire entrer leurs enfants dans de prestigieuses universités américaines.

«Profondément désolée»

«Je suis sincèrement et profondément désolée», a déclaré vendredi Mme Loughlin, lisant les larmes aux yeux une déclaration préparée pour l'audience. «Je crois en Dieu et en la rédemption, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me racheter». Cette peine était attendue depuis que l'actrice et son mari, le styliste Mossimo Giannulli, avaient plaidé coupable en mai d'un chef d'accusation de transfert bancaire frauduleux.