Scandale des universités

L'actrice Lori Loughlin plaide coupable

Devant la justice, l'actrice de «La fête à la maison» et son mari ont admis avoir réalisé un «transfert bancaire frauduleux» afin de faire rentrer leurs filles à l’université.

Les procureurs fédéraux accusaient l'actrice et son mari d'avoir versé un pot-de-vin de 500’000 dollars.

Lors d'une audience virtuelle devant un juge fédéral de Boston, l'actrice de «La fête à la maison» et son mari Mossimo Giannulli, qui niaient tout délit depuis des mois, ont respecté stoïquement l'accord annoncé la veille avec le procureur: ils ont plaidé coupable d'un chef d'accusation de transfert bancaire frauduleux.

25 millions au total

En vertu de cet accord, le procureur a abandonné deux autres chefs d'accusation et devrait recommander une peine de deux mois d'emprisonnement pour l'actrice, âgée de 55 ans, de cinq mois pour son mari (56 ans), et des amendes de respectivement 150’000 et 250’000 dollars.