L'actrice Lupita Nyong’o laisse entendre qu’elle a été trompée

En règle générale, quand des personnalités annoncent leur rupture, elles précisent qu’elles restent amies avec leur ex, qu’il y aura toujours beaucoup d’amour et que tout se passe bien. Ce n’est peut-être pas la vérité, mais ça passe mieux auprès du public. Lupita Nyong’o, elle, vit une séparation difficile et l’héroïne de «Black Panther» a décidé de ne pas faire croire que tout allait bien.

Le 19 octobre 2023, l’actrice mexico-kényane de 40 ans, a partagé un long message sur Instagram, dans lequel elle a clairement laissé entendre que son désormais ex, l’animateur Selema Masekela, l’avait trompée. «Il me faut partager une vérité personnelle et me dissocier publiquement de quelqu’un en qui je ne peux plus avoir confiance, a-t-elle commencé. Je me trouve dans une période de chagrin, à cause d’un amour soudainement éteint par la tromperie.»