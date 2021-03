Elle a pleuré en apprenant sa mort

«J'ai menti sur un truc», a confié la jeune fille aux enquêteurs. Elle aurait inventé sa présence en classe, et l'épisode des caricatures, pour ne pas décevoir son père, qui avait alors relayé et lancé la polémique et une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. «Si je n'avais pas dit ça à mon père, il n'y aurait pas eu tout ça et ça n'aurait pas pris cette ampleur», a-t-elle glissé au juge antiterroriste. La jeune fille a même «pleuré» en apprenant la mort de Samuel Paty.