Trafic aérien

L'aéroport de Zurich table sur une reprise en juin

La plateforme aéroportuaire zurichoise a mis en place d'importantes mesures sanitaires pour relancer ses activités suspendues à cause de la pandémie.

Le transporteur Swiss et sa filiale de voyages de vacances Edelweiss vont renforcer «dans les semaines à venir» leurs capacités, et proposeront plus de 350 vols au départ de Zurich et Genève vers environ 70 destinations européennes, ont indiqué l'exploitant du tarmac zurichois, Flughafen Zurich, et la compagnie à croix blanche dans un communiqué. Les vols long-courrier doivent également être intensifiés.