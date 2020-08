Afrique L'Afrique de l'Ouest condamne le putsch et isole le Mali

La Communauté des États ouest-africains, qui tiendra une visioconférence exceptionnelle jeudi, a notamment fermé ses frontières avec le Mali.

Fermeture des frontières

L’organisation ouest-africaine «décide de la fermeture de toutes les frontières terrestres et aériennes ainsi que l’arrêt de tous les flux et transactions économiques, commerciales et financières entre les (autres) pays membres de la Cédéao et le Mali», invitant «tous les partenaires à faire de même». Enfin, elle «demande la mise en œuvre immédiate d’un ensemble de sanctions contre tous les putschistes et leurs partenaires et collaborateurs» et «décide de dépêcher une délégation de haut niveau pour assurer le retour immédiat de l’ordre constitutionnel», selon le communiqué.