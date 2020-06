Suisse

L'aide à la presse devrait être échelonnée selon le tirage

Le gouvernement a mis sur pied un projet d’aide pour soutenir les médias. Des dizaines de millions de francs sont en jeu.

Le Conseil fédéral souhaite répondre au développement critique des médias. Son projet vise à étendre l’aide indirecte à la presse. Il prévoit aussi un soutien aux médias en ligne et des mesures générales d’aide aux médias électroniques. Seule l'UDC devrait s'opposer au projet.

Rabais liés au tirage

Le gouvernement propose d'ouvrir l'aide indirecte à la presse à tous les quotidiens et hebdomadaires en abonnement. Il veut à cet effet supprimer le plafonnement du tirage à 40'000 exemplaires qui donnait droit à un rabais sur la distribution. La commission compétente n'est pas de cet avis. Selon elle, le rabais doit être lié au tirage.

Plus le tirage d'un journal ou d'un périodique est important, plus la réduction accordée sera basse. Cette approche graduelle vise à renforcer le soutien à la presse locale et régionale, tout en permettant à toutes les maisons d'édition de bénéficier de l'aide.