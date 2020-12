Musique : L'album de Playboi Carti moqué par ses fans

Attendu depuis de longs mois, le nouveau projet du rappeur n'a pas du tout convaincu. Cerise sur le gâteau, son ex Iggy Azalea l'accuse d'avoir abandonné son fils à Noël.

Deux longues années d'attente pour ça? Tel est l'état d'esprit des fans de Playboi Carti, après la sortie de «Whole Lotta Red». Particulièrement attendue, la sortie du nouvel album du très branché rappeur de 24 ans a déçu. Et dans les grandes largeurs. Les 24 titres n'ont pas convaincu la plupart des auditeurs en plus d'une polémique liée à une imagerie prétendument sataniste.

Parfois brouillons, souvent mal interprétés, les morceaux sont quelque fois rattrapés par une production inspirée. Insuffisant toute fois pour éviter le naufrage. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la déception est à la hauteur des attentes. Même les les plus fervents supporters de l'artiste d'Atlanta lui ont tourné le dos sur les réseaux sociaux. Florilège des réactions les plus épidermiques avec une pointe d'humour.