L'Algérie fustige la Suisse: La mise en accusation de Nezzar est «inadmissible et intolérable»

Khaled Nezzar, 85 ans, est soupçonné d’avoir approuvé et coordonné des tortures durant la guerre civile en Algérie dans les années 1990.

«Cette affaire a atteint les limites de l'inadmissible et de l’intolérable», a fustigé le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf jeudi lors d’un entretien téléphonique avec le conseiller fédéral Ignazio Cassis. Attaf faisait référence à la mise en accusation mardi, par la justice suisse, de l’ex-ministre algérien Khaled Nezzar , pour crimes contre l’humanité.

Juger des politiques d’un Etat souverain et indépendant

L’ex-ministre âgé aujourd’hui de 85 ans est soupçonné d’avoir approuvé et coordonné des tortures durant la guerre civile en Algérie dans les années 1990. Pour la justice suisse, Nezzar aurait «placé des personnes de confiance à des positions clés et créé sciemment et délibérément des structures visant à exterminer l’opposition islamiste».