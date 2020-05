L'Allemagne entre en récession

Rédiger un nouveau commentaire

Ben 55 15.05.2020 à 14:10

Tous les pays « la rotent ». Et l’Allemagne qui l’eût cru? Je prône l’indépendance nationale. Mais la, il faut de la solidarité en Europe ! Tourisme, bistrots, trains, etc l’Europe doit s’unir. Et peut-être inventer de nouvells bases pour un marché non pas unique, mais coordonné ! Les eurocrates ont du pain sur la planche pour conjuguer nations et idée d’Europe! Ce virus chinois doit nous réveiller ! Au boulot!