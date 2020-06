Extrême droite

L'Allemagne fait le ménage dans ses troupes d'élite

Après divers dérapages, le contre-espionnage militaire a révélé que les forces spéciales comptaient cinq fois plus d’extrémistes dans leurs rangs que dans le reste de l’armée, déjà montrée du doigt à ce sujet.

L'armée allemande a annoncé mardi la dissolution partielle de ses forces spéciales emblématiques, les KSK, à la suite de plusieurs scandales sur leur proximité avec l'extrême droite qui l'ont profondément déstabilisée. Cette unité d'élite «ne peut pas continuer à exister sous sa forme actuelle. Elle doit être modifiée de l'intérieur et mieux intégrée à la Bundeswehr», indique un rapport du ministère de la Défense présenté mardi aux députés et dont l'AFP a obtenu copie.

Les forces spéciales sont accusées de s'être trop émancipées du reste de l'armée, favorisant la mise en place de «dirigeants toxiques» et la diffusion «d'idées extrémistes», poursuit le rapport.

Dans l'immédiat, la deuxième compagnie des KSK, considérée comme le lieu où les dérapages d'extrême droite ont été les plus importants, sera dissoute sans être remplacée. L'unité ne conservera donc plus que trois compagnies.

Fini les missions à l’étranger

Camouflet encore plus cinglant: tant qu'un renouvellement en profondeur n'aura pas eu lieu, les forces spéciales se voient interdire de participer aux exercices et aux missions sur le plan international.

Créée en 1996 et modelée sur les Special Air Service (SAS) britanniques, l'unité d'opérations secrètes est composée d'environ 1400 soldats de commandement et de soutien.

Ses tâches consistent notamment à rapatrier les Allemands des zones de guerre et de crise, de recueillir des informations ou encore d’entraîner les forces alliées.

Dans un entretien au quotidien «Süddeutsche Zeitung», la ministre de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, a qualifié les dernières découvertes de «troublantes» et «alarmantes»: on parle par exemple de 48’000 munitions et de 62 kilos d'explosifs qui ont disparu du KSK. «Le mur du silence est en train de se briser», a-t-elle affirmé.