Genève

L'ambroisie fleurit, gare à ses pollens très agressifs

Le Centre d’Allergie Suisse prévient les personnes sensibles de l’éclosion de cette plante, présente à Genève et dans l’ouest vaudois. Un coléoptère pourrait venir à leur rescousse.

L’ambroisie élevée pousse surtout à Genève, dans l’ouest vaudois et au Tessin.

L'ambroisie élevée fleurit et ses pollens peuvent causer de violentes réactions allergiques, relève mardi aha! Centre d'Allergie Suisse. Cette plante est surtout présente à Genève, dans l'ouest du canton de Vaud et au Tessin.

Le coléoptère de l'espoir

Un coléoptère d'Amérique du Nord, introduit par accident en Suisse, tout comme l'ambroisie, pourrait cependant rendre la plante plus inoffensive. Une étude du Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI) de Delémont a montré comment l'ambroisie, lorsqu'elle est dévorée par l'insecte, produit 80% moins de pollens.