Cyclisme: L'ancien footballeur Evenepoel bouleverse les codes

Seul son ami et compatriote Philippe Gilbert pouvait se permettre la vanne, à l'antenne, mercredi. Après que le leader de la Soudal-Quick Step est tombé dans la foulée de l'intervention d'un chien en plein peloton (!), l'ancien champion du monde, aujourd'hui consultant TV, a sorti que «peut-être il simule. Remco est un ancien footballeur, c'est pour ça qu'il reste plus longtemps au sol»...

Ce jour-là, le vainqueur de la dernière Vuelta et ex-international belge des moins de 16 ans au football était encore tombé en toute fin d'étape, heureusement sans dommages majeurs. Il sera d'ailleurs le grand favori vendredi, pour la victoire d'étape et la reprise du maillot rose, aujourd'hui propriété du Norvégien Andreas Leknessund. Ce ne sont ni l'auteur de cet article ni les spécialistes qui le disent: c'est Remco lui-même! Et ça, c'est rare.