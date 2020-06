Procès de Lamine Diack

L'ancien patron de l'athlétisme assume ses décisions

Le Sénégalais a admis avoir échelonné des poursuites disciplinaires contre des athlètes russes dopés pour «sauver la santé financière» de la Fédération.

Le Sénégalais de 87 ans a notamment refusé d'établir clairement un lien entre la gestion des cas de dopage russe et un financement de 1,5 million de dollars pour contribuer à la défaite de son rival Abdoulaye Wade à la présidentielle de 2012 dans son pays.

«Tout le monde a dit «Casse-cou président», a-t-il ajouté. Mais c'était principalement pour la santé financière de l'IAAF.»La révélation d'autant de cas aurait en effet provoqué un scandale et pesé sur des négociations avec des sponsors.

«Il fallait que la santé financière (de l'IAAF) soit sauvegardée, et j'étais prêt à faire ce compromis», a-t-il insisté, au milieu de réponses parfois décousues et peu intelligibles.

Durant l'enquête, Lamine Diack a déjà reconnu que les sanctions avaient été échelonnées pour ne pas plomber l'image de la Russie avant les Mondiaux 2013 de Moscou, alors que l'IAAF négociait le renouvellement de contrats de sponsoring et de diffusion avec la banque d'Etat VTB et la chaîne RTR, des entreprises russes. Ce retard a permis à plusieurs athlètes de participer aux JO de Londres, et pour certains d'être médaillés.